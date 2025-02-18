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Красный Крест опроверг фейк о новых выплатах украинцам

Фото: Красный Крест опроверг фейк о новых выплатах украинцам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сети распространяют информацию о якобы выплатах в размере 2500 гривен от Украинского Красного Креста для уязвимых категорий населения. Однако это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Красного Креста Украины.

"Мошенники распространяют ложную информацию о якобы выплатах в размере 2500 гривен от Украинского Красного Креста для уязвимых категорий населения", - говорится в сообщении.

Для введения людей в заблуждение мошенники используют видеоинструкцию, созданную с помощью искусственного интеллекта.

В Красном Кресте отметили, что этом видео содержится фейковая информация, а изображения не имеют никакого отношения к организации.

"Будьте осторожны! Мошенники призывают подавать заявления в местные ячейки Украинского Красного Креста или обращаться на горячую линию. Это попытка ввести вас в заблуждение! Доверяйте только официальным источникам информации", - добавили в организации.

 

Напомним, в ноябре прошлого года украинцев призвали быть осмотрительными из-за очередной мошеннической схемы, которая активно распространяется в социальных сетях. Речь шла о сообщении, что совместно с компанией Rozetka накануне Рождества Красный Крест якобы раздавал благотворительные наборы и денежную помощь.

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