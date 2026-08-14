Водія Червоного хреста забрали до ТЦК під час евакуації з Херсона: поліція відреагувала

У Миколаївській області поліція та ТЦК затримали водія Херсонського загону швидкого реагування Червоного Хреста під час евакуації цивільних. Через це евакуаційні рейси з Херсона тимчасово призупиняють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста та повідомлення поліції Миколаївської області.
Інцидент стався 14 серпня поблизу селища Шевченкове. Екіпаж Червоного Хреста вивозив людей із небезпечних районів Херсона, які постійно перебувають під обстрілами.
У машині перебували дві родини, серед яких літні та важкохворі люди, а також трирічна дитина.
За словами керівника загону, поліцейські зупинили автомобіль на блокпосту та під приводом перевірки на стан сп'яніння доставили водія до збірного пункту для проходження ВЛК.
"Людей у машині, яких ми евакуювали, просто кинули... Фактично людину викрали. Викрали водія евакуаційної бригади. Їх у мене в загоні всього 4. Сьогодні мінус один. Я припиняю евакуації з міста Херсон", - заявив командир загону.
Через брак кадрів загін вимушено призупиняє евакуацію цивільних.
У поліції Миколаївської області підтвердили факт перевірки документів на автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ".
За даними правоохоронців, перевірку здійснювала спільна група оповіщення з військовослужбовцями ТЦК та СП.
У поліції зазначили, що під час перевірки з'ясувалося, що водій не має бронювання та підлягає мобілізації, тому його доставили до ТЦК.
За версією правоохоронців, людей у машині не залишили - на місце прибув інший водій, який доставив евакуйованих до пункту призначення.
"Керівництво Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціювало службове розслідування для повної та об’єктивної перевірки всіх деталей події, зокрема правомірності дій поліцейського", - запевнили у відомстві.
На тлі інциденту з затриманням водія Червоного Хреста евакуація цивільного населення з прифронтового регіону зазнає серйозних труднощів.
Ситуація залишається напруженою через постійні обстріли та атаки російських безпілотників, які загрожують життю місцевих мешканців.
Нагадаємо, раніше влада розробила покрокову інструкцію з евакуації для жителів прифронтових територій. Алгоритм дій складається з чотирьох послідовних кроків, покликаних спростити процес виїзду та отримання тимчасового житла у безпечніших регіонах.
Окрім цього, через посилення російського терору на Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації.
До переліку населених пунктів, з яких населення закликають виїжджати у першочерговому порядку, регулярно додають нові громади, що опиняються під щільним вогнем ворожої артилерії та дронів.