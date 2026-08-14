Водія Червоного хреста забрали до ТЦК під час евакуації з Херсона: поліція відреагувала

Як сталося затримання

Інцидент стався 14 серпня поблизу селища Шевченкове. Екіпаж Червоного Хреста вивозив людей із небезпечних районів Херсона, які постійно перебувають під обстрілами.

У машині перебували дві родини, серед яких літні та важкохворі люди, а також трирічна дитина.

За словами керівника загону, поліцейські зупинили автомобіль на блокпосту та під приводом перевірки на стан сп'яніння доставили водія до збірного пункту для проходження ВЛК.

"Людей у машині, яких ми евакуювали, просто кинули... Фактично людину викрали. Викрали водія евакуаційної бригади. Їх у мене в загоні всього 4. Сьогодні мінус один. Я припиняю евакуації з міста Херсон", - заявив командир загону.

Через брак кадрів загін вимушено призупиняє евакуацію цивільних.

Реакція поліції

У поліції Миколаївської області підтвердили факт перевірки документів на автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ".

За даними правоохоронців, перевірку здійснювала спільна група оповіщення з військовослужбовцями ТЦК та СП.

У поліції зазначили, що під час перевірки з'ясувалося, що водій не має бронювання та підлягає мобілізації, тому його доставили до ТЦК.

За версією правоохоронців, людей у машині не залишили - на місце прибув інший водій, який доставив евакуйованих до пункту призначення.

"Керівництво Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціювало службове розслідування для повної та об’єктивної перевірки всіх деталей події, зокрема правомірності дій поліцейського", - запевнили у відомстві.