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Водителя Красного креста забрали в ТЦК во время эвакуации из Херсона: полиция отреагировала

20:30 14.08.2026 Пт
2 мин
Эвакуация из города под угрозой?
aimg Сергей Козачук
Фото: эвакуация из Херсона остановлена после скандала на блокпосте (facebook.com)

В Николаевской области полиция и ТЦК задержали водителя Херсонского отряда быстрого реагирования Красного Креста при эвакуации гражданских. Поэтому эвакуационные рейсы из Херсона временно приостанавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонского областного отряда скорейшего реагирования Украинского Красного Креста и сообщения полиции Николаевской области.

Как произошло задержание

Инцидент произошел 14 августа вблизи поселка Шевченково. Экипаж Красного Креста вывозил людей из опасных районов Херсона, постоянно находящихся под обстрелами.

В машине находились две семьи, среди которых пожилые и тяжелобольные люди, а также трехлетний ребенок.

По словам руководителя отряда, полицейские остановили автомобиль на блокпосту и под предлогом проверки на состояние опьянения доставили водителя в сборный пункт для прохождения ВЛК.

"Людей в машине, которых мы эвакуировали, просто бросили... Фактически человека угнали. Угнали водителя эвакуационной бригады. Их у меня в отряде всего 4. Сегодня минус один. Я прекращаю эвакуации из города Херсон", - заявил командир отряда.

Из-за нехватки кадров отряд вынужденно приостанавливает эвакуацию гражданских.

Реакция полиции

В полиции Николаевской области подтвердили факт проверки документов на автодороге "Одесса - Мелитополь - Новоазовск".

По данным правоохранителей, проверку осуществляла совместная группа оповещения с военнослужащими ТЦК и СП.

В полиции отметили, что во время проверки выяснилось, что у водителя нет бронирования и подлежит мобилизации, поэтому его доставили в ТЦК.

По версии правоохранителей, людей в машине не оставили - на место прибыл другой водитель, доставивший эвакуированных в пункт назначения.

"Руководство Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировало служебное расследование для полной и объективной проверки всех деталей происшествия, в частности, правомерности действий полицейского", - заверили в ведомстве.

Ситуация с эвакуацией из Херсона

На фоне инцидента с задержанием водителя Красного Креста эвакуация гражданского населения из прифронтового региона испытывает серьезные трудности.

Ситуация остается напряженной из-за постоянных обстрелов и атак российских беспилотников, угрожающих жизни местных жителей.

Напомним, ранее власти разработали пошаговую инструкцию по эвакуации для жителей прифронтовых территорий. Алгоритм действий состоит из четырех последовательных шагов, призванных упростить процесс выезда и получения временного жилья в более безопасных регионах.

Кроме этого, из-за усиления российского террора в Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации.

В список населенных пунктов, из которых население призывают выезжать в первоочередном порядке, регулярно добавляют новые общины, оказывающиеся под плотным огнем вражеской артиллерии и дронов.

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