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Червоний Хрест попередив українців про шахраїв: як їх визначити

Фото: Червоний Хрест попередив українців про шахраїв (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Червоному хресті попередили українців про шахраїв, які пропонують "виплати" після сплати "юридичних послуг".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Червоного хреста України.

"Мережею поширюється неправдива інформація про нібито виплати платіжних доручень від Червоного Хреста України на банківські рахунки громадян після сплати юридичних послуг", - пише пресслужба.

Для збору коштів людей та їх цивільної інформації шахраї створили фейковий сайт "Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста".

"Червоний Хрест України не має жодного стосунку до цього сайту, не займається виплатами таких платіжних доручень, а тим паче ніколи не бере плату за юридичні послуги", - додає пресслужба.

Про усі наявні програми й грошу підтримку інформується на офіційному сайті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало також про те, як захистити свій телефон від небажаних повідомлень і сповіщень.

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