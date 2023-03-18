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Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках: как их определить

Фото: Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Красном кресте предупредили украинцев о мошенниках, предлагающих "выплаты" после оплаты "юридических услуг".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Красного креста Украины.

"Сетью распространяется ложная информация о якобы выплатах платежных поручений от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг", - пишет пресс-служба.

Для сбора средств людей и их гражданской информации мошенники создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста".

"Красный Крест Украины не имеет никакого отношения к этому сайту, не занимается выплатами таких платежных поручений, а тем более никогда не взимает плату за юридические услуги", - добавляет пресс-служба.

Обо всех имеющихся программах и деньгах поддержка информируется на официальном сайте.

Напомним, РБК-Украина писало также о том, как оградить свой телефон от нежелательных сообщений и уведомлений.

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Красный Крест