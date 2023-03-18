Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках: как их определить

"Сетью распространяется ложная информация о якобы выплатах платежных поручений от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг", - пишет пресс-служба.

Для сбора средств людей и их гражданской информации мошенники создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста".

"Красный Крест Украины не имеет никакого отношения к этому сайту, не занимается выплатами таких платежных поручений, а тем более никогда не взимает плату за юридические услуги", - добавляет пресс-служба.

Обо всех имеющихся программах и деньгах поддержка информируется на официальном сайте.