У Красного Креста до сих пор нет доступа к пленным. Омбудсмен предлагает провести встречу трех сторон

Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ к пленным. В связи с этим планируется организация онлайн-встречи с представителями Украины, России и самой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

По его словам, одной из тем для обсуждения с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции была тематика Международного Комитета Красного Креста, а в частности, недопуск их представителей к военнопленным и гражданским заложникам, которых удерживает РФ.

Лубинец предложил организовать онлайн-встречу, где будут присутствовать два омбудсмена и руководители постоянных Мониторинговых миссий МККК, как из России, так и из Украины.

По его словам, такая встреча необходима для обсуждения сути проблемы допуска и поиска путей ее решения, чтобы представители Мониторинговых миссий могли получить доступ и работать в соответствии со своим мандатом.

Омбудсмен отметил, что его предложение приняли, но сейчас он ждет согласования. Лубинец надеется, что встреча состоится и будет результативной для Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский упрекнул Красный Крест, поскольку не видно их решимости в вопросе украинских пленных.

Руководитель ОП Андрей Ермак также осудил бессилие Красного Креста в войне РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.