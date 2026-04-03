Червоний хрест б'є на сполох: Іран може лишитись без медичної допомоги

За словами Мартінес, потреби в медичній допомозі в Ірані зростають в геометричній прогресії.

"Набори для допомоги з травмами та іншого спорядження можуть вичерпатися, якщо війна продовжиться", - заявила у четвер працівниця Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

У матеріалі також йдеться, що 31 березня була вражена медична клініка в Ірані, в провінції Занджан.

"Наше занепокоєння полягає в тому, як швидко зростають гуманітарні потреби та (щодо) нашої здатності надати всю підтримку країні.. Потреби зростають експоненціально... Ресурси не безмежні", - повідомила Марія Мартінес.

Вона додала, що наразі нестачі запасів на випадок надзвичайних ситуацій немає, але ситуація погіршиться, якщо бойові дії продовжуватимуться, особливо враховуючи зростання цін на припаси та їх недостатнє фінансування.

Група допомоги стверджує, що має 100 тисяч рятувальників у 31 провінції країни, а також гелікоптери та собак-рятувальників, і надає першу допомогу пораненим внаслідок авіаударів та підтримку переміщеним особам.

За даними агентства, з початку 28 лютого, війни на Близькому Сході, в Ірані загинуло понад 1900 людей, а понад 21 000 отримали поранення. Деякі інші оцінки вищі.