Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Красный крест бьет тревогу: Иран может остаться без медицинской помощи

01:05 03.04.2026 Пт
2 мин
В Красном Кресте отмечают, что медресурсы для Ирана, который сейчас в них так нуждается, не безграничны
aimg Юлия Маловичко
Фото: иранский флаг (Getty Images)

Потребности в неотложной медицинской помощи в Иране растут, а вот запасы медицинской помощи все уменьшаются и могут иссякнуть, если война продолжится.

Об этом заявила глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Мария Мартинес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: "Ирану пора заключить сделку": Трамп заявил об уничтожении важного моста возле Тегерана

По словам Мартинес, потребности в медицинской помощи в Иране растут в геометрической прогрессии.

"Наборы для помощи с травмами и другого снаряжения могут иссякнуть, если война продолжится", - заявила в четверг работница Красного Креста и Красного Полумесяца.

В материале также говорится, что 31 марта была поражена медицинская клиника в Иране, в провинции Занджан.

"Наше беспокойство заключается в том, как быстро растут гуманитарные потребности и (относительно) нашей способности оказать всю поддержку стране... Потребности растут экспоненциально... Ресурсы не безграничны", - сообщила Мария Мартинес.

Она добавила, что сейчас недостатка запасов на случай чрезвычайных ситуаций нет, но ситуация ухудшится, если боевые действия будут продолжаться, особенно учитывая рост цен на припасы и их недостаточное финансирование.

Группа помощи утверждает, что имеет 100 тысяч спасателей в 31 провинции страны, а также вертолеты и собак-спасателей, и оказывает первую помощь раненым в результате авиаударов и поддержку перемещенным лицам.

По данным агентства, с начала 28 февраля, войны на Ближнем Востоке, в Иране погибло более 1900 человек, а более 21 000 получили ранения. Некоторые другие оценки выше.

Ситуация в Иране

Напомним, надежды на скорое завершение войны в Иране исчезли в четверг после того, как президент США Дональд Трамп пообещал нанести более агрессивные удары по исламскому государству.

Несмотря на его недавние заявления о завершении конфликта и отказ бороться за Ормузский пролив, глава Белого дома резко изменил позицию и заявил об ударе по крупнейшему мосту в Иране.

15-пунктный план США по примирению Тегеран отклонил. Его главным требованием был отказ Ирана от ядерного потенциала.

