"Червона зачистка": інвестори спрогнозували вплив партії Трампа на економіку США

Після перших шокових реакцій ринків на перемогу Дональда Трампа, інвестори почали аналізувати, як потенційний контроль республіканців над урядом, впливатиме на акції, облігації та валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку інвесторів, так званий сценарій "червоної зачистки", за яким республіканці контролюють Білий дім та обидві палати Конгресу, може розчистити Трампу шлях до реалізації його економічних пропозицій з більшою свободою дій. Багато з цих пропозицій, наприклад зниження податків, сприяють зростанню, але водночас підвищують інфляційні ризики.

За даними останніх підрахунків голосів у комісіях, республіканці здобули невелику перевагу в Палаті представників, хоча демократам вдалося здобути пару місць у штаті Нью-Йорк.

Реакція ринків та акції

Генеральний директор IG North America і президент онлайн-брокера Tastytrade Джей Джей Кінахан зазначив, що оскільки багато політик Трампа спрямовані на підтримку акцій, особливо акцій з малою капіталізацією, ринки, ймовірно, добре відреагують на "червону зачистку".

Як зазначає агентство, очікування того, що така політика буде певною мірою реалізована за президентства Трампа, допомогли пожвавити деякі сектори фондового ринку, підвищити курс долара і створити тиск на казначейські облігації.

Інвестори переорієнтували свої портфелі на сильніше зростання, більш м'яке регулювання та можливість того, що побоювання стосовно інфляції можуть утримати Федеральний резерв від надто глибокого зниження ставок наступного року.

Одним із помітних зрушень, пише Reuters, стало зростання акцій компаній із малою капіталізацією: індекс Russell 2000 (.RUT) цього тижня зріс приблизно на 8%.

Хоча деякі з цих кроків останніми днями втратили актуальність, інвестори все ще аналізують, як політика Трампа може вплинути на ринки та економіку в довгостроковій перспективі, особливо за сценарієм "червоної зачистки".

Трамп пообіцяв скоротити федеральне регулювання, яке, на його думку, обмежує створення робочих місць. Він пообіцяв зберегти зниження податків у 2017 році, яке він підписав, перебуваючи на посаді. Команда економістів Трампа обговорила подальший раунд зниження індивідуальних і корпоративних податків, окрім тих, що були запроваджені під час його першого терміну.

Зростання економіки

Стратеги інвесткомпанії Goldman Sachs заявили, що їхні оцінки прибутку на акцію для S&P 500 зростуть приблизно на 4%, якщо Трамп знизить встановлений законом внутрішній корпоративний податок з 21% до 15%.

Аналітики Deutsche Bank заявили, що у разі перемоги Трампа, підвищать свій прогноз зростання економіки США на 2025 рік з 2,2% до 2,5-2,75%. Однак вони очікують зниження прогнозу зростання на 2026 рік в очікуванні економічної невизначеності, пов'язаної з посиленням торговельної війни.

Крім того, пише Reuters, республіканський контроль над урядом також може забезпечити довгостроковий стимул для долара, який вже піднявся до найвищого рівня за чотири місяці щодо кошика валют-аналогів після післявиборчого сплеску на цьому тижні.

Якщо відбудеться повна "перемога" республіканців, стратеги банківського холдингу JP Morgan прогнозують падіння євро до 1,00 - 1,02 доларів, що приблизно на 6% нижче від поточного рівня, на відміну від падіння до 1,05 доларів у випадку розколу Конгресу.

Індекси акцій

Також у разі "червоної зачистки" не виключене продовження високих показників акцій.

Згідно з аналізом даних з 1928 року, проведеним Evercore ISI, індекс S&P 500 в середньому зростав на 9,1% в роки такого об'єднаного контролю проти 6,7% середньорічної прибутковості при розділеному уряді, в якому протилежна партія утримує принаймні одне місце в Сенаті або Палаті представників. Цього року індекс зріс на 26% і в п'ятницю, 8 листопада, уперше в історії сягнув позначки в 6000 пунктів.

Звичайно, продовжує Reuters, навіть за умови республіканської більшості в Конгресі, деякі інвестори вважають, що вузькі межі, з якими стикаються як у Палаті представників, так і в Сенаті, все ще можуть становити проблеми для впровадження фіскальних та регуляторних змін.

"Ми можемо не отримати все, що було обіцяно. Дискусії під час передвиборчої кампанії завжди дуже відрізняються від законів, які приймаються. Я думаю, що багато з цього вже закладено в ціноутворенні на акції сьогодні", - сказав старший радник з питань капіталу та ринковий стратег компанії Murphy & Sylvest Пол Нолте.