"Червона рута" під загрозою? Еколог дав тривожний прогноз для Карпат через потепління

За його словами, деякий вплив від зміни клімату на рослинність України прослідковується швидко. Наприклад, у 2019-2020 роках деякі рослини відразу відреагували на теплу зиму і почали цвісти.

Ще є середньострокові зміни і ті, наслідки яких будуть відчутні в далекому майбутньому. Щодо глобального потепління, то підвищення середньорічної температури на 2-2,5 градуси - це катастрофа для рослинного світу України.

"Тоді близько 30% природних угруповань зазнають змін або втратять свою структуру. Частина їх може "зміститися" у більш вологі місця, а тим, яким нема куди переміщатись, наприклад у високогір’ї Карпат чи болотах, зникнуть", - зазначив Дідух.

Наслідки потепління може відчути і рододендрон, який росте на високогір’ї українських. У народі його часто називають "червоною рутою".

"Його площі, безумовно, скоротяться, бо туди будуть вселятися види нижчих поясів. Але йому ще є куди відступити, тому повністю він не зникне", - додав еколог.

Весняні заморозки

Разом з тим еколог пояснив, як можуть вплинути на майбутній врожай весняні заморозки, які прийшли в Україну. На думку Дідуха, через різке зниження температури, ймовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде.

Найбільший вербовий ліс

Також Дідух розповів, що в Україні може з’явитися найбільший в Європі вербовий ліс.

Після підриву дамби Каховського водосховища на місці водосховища швидко виростають вербові ліси. Вони стали новою екосистемою в цьому регіоні. І якщо вдасться відновити той ліс, то це буде найбільший в Європі вербовий масив.