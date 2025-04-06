"Червона рута" под угрозой? Эколог дал тревожный прогноз для Карпат из-за потепления

По его словам, некоторое влияние от изменения климата на растительность Украины прослеживается быстро. Например, в 2019-2020 годах некоторые растения сразу отреагировали на теплую зиму и начали цвести.

Еще есть среднесрочные изменения и те, последствия которых будут ощутимы в далеком будущем. Что касается глобального потепления, то повышение среднегодовой температуры на 2-2,5 градуса - это катастрофа для растительного мира Украины.

"Тогда около 30% природных группировок претерпят изменения или потеряют свою структуру. Часть их может "сместиться" в более влажные места, а тем, которым некуда перемещаться, например в высокогорье Карпат или болотах, исчезнут", - отметил Дидух.

Последствия потепления может почувствовать и рододендрон, который растет на высокогорье украинских. В народе его часто называют "красной рутой".

"Его площади, безусловно, сократятся, потому что туда будут вселяться виды низших поясов. Но ему еще есть куда отступить, поэтому полностью он не исчезнет", - добавил эколог.

Весенние заморозки

Вместе с тем эколог объяснил, как могут повлиять на будущий урожай весенние заморозки, которые пришли в Украину. По мнению Дидуха, из-за резкого снижения температуры, вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет.

Самый большой ивовый лес

Также Дидух рассказал, что в Украине может появиться самый большой в Европе ивовый лес.

После подрыва дамбы Каховского водохранилища на месте водохранилища быстро вырастают ивовые леса. Они стали новой экосистемой в этом регионе. И если удастся восстановить тот лес, то это будет самый большой в Европе ивовый массив.