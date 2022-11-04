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Червона лінія для Китаю. Сі Цзіньпін виступив проти застосування Росією ядерної зброї

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Китай, П'ятниця 04 листопада 2022 20:00
Червона лінія для Китаю. Сі Цзіньпін виступив проти застосування Росією ядерної зброї Фото: Сі Цзіньпін виступив проти застосування ядерної зброї Росією (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Так, під час зустрічі з Шольцем Цзіньпін зауважив, що необхідно не допустити ескалації війни Росії проти України у вигляді ядерної загрози.

"Коментарі Сі Цзіньпіна посилають Путіну чіткий сигнал про те, що ядерні загрози - це червона лінія для Китаю, що дає Пекіну деяку точку зіткнення з Брюсселем", - зазначають у виданні.

Також лідер Китаю говорив з Шольцем про спільну необхідність забезпечення стабільності ланцюжків постачання продовольства та енергії, порушених вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, що під час переговорів Шольц сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що війна Росії проти України "створює багато проблем для світопорядку".

Раніше Китай заявляв, що підтримуватиме Росію під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.

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