Червона лінія для Китаю. Сі Цзіньпін виступив проти застосування Росією ядерної зброї

Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bloomberg .

Так, під час зустрічі з Шольцем Цзіньпін зауважив, що необхідно не допустити ескалації війни Росії проти України у вигляді ядерної загрози.

"Коментарі Сі Цзіньпіна посилають Путіну чіткий сигнал про те, що ядерні загрози - це червона лінія для Китаю, що дає Пекіну деяку точку зіткнення з Брюсселем", - зазначають у виданні.

Також лідер Китаю говорив з Шольцем про спільну необхідність забезпечення стабільності ланцюжків постачання продовольства та енергії, порушених вторгненням Росії в Україну.

