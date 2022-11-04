Червона лінія для Китаю. Сі Цзіньпін виступив проти застосування Росією ядерної зброї
Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Так, під час зустрічі з Шольцем Цзіньпін зауважив, що необхідно не допустити ескалації війни Росії проти України у вигляді ядерної загрози.
"Коментарі Сі Цзіньпіна посилають Путіну чіткий сигнал про те, що ядерні загрози - це червона лінія для Китаю, що дає Пекіну деяку точку зіткнення з Брюсселем", - зазначають у виданні.
Також лідер Китаю говорив з Шольцем про спільну необхідність забезпечення стабільності ланцюжків постачання продовольства та енергії, порушених вторгненням Росії в Україну.
Нагадаємо, що під час переговорів Шольц сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що війна Росії проти України "створює багато проблем для світопорядку".
Раніше Китай заявляв, що підтримуватиме Росію під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.