Красная линия для Китая. Си Цзиньпин выступил против применения Россией ядерного оружия

Президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Bloomberg .

Во время встречи с Шольцем Цзиньпин отметил, что необходимо не допустить эскалации войны России против Украины в виде ядерной угрозы.

"Комментарии Си Цзиньпина посылают Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы - это красная линия для Китая, дающая Пекину некоторую точку соприкосновения с Брюсселем", - отмечают в издании.

Также лидер Китая говорил с Шольцем о совместной необходимости обеспечения стабильности цепочек снабжения продовольствия и энергии, нарушенных вторжением России в Украину.