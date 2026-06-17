Червневі платіжки у Києві за січень - нонсенс: омбудсмен звернувся до Кабміну

Що сталося з платіжками

Останніми днями кияни повідомляють про додаткові нарахування за опалення у червневих платіжках - зокрема за січень.

Йдеться про період, коли частина столиці залишалася без теплопостачання через наслідки російських обстрілів та перебої в роботі системи опалення.

Реакція Омбудсмана

За словами Лубінця лише протягом січня-березня до Офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП "Київтеплоенерго" пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ №683.

Дмитро Лубінець звернувся до Олексія Кулеби.

"Я звернувся до Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань та надати споживачам чіткі роз’яснення".

Він вимагає:

перевірити правомірність донарахувань

надати роз’яснення споживачам

оцінити дії комунального підприємства

Лубінець наголосив, що споживачі мають сплачувати лише за фактично отримані послуги.

За словами Омбудсмана, у разі відсутності або неналежного надання послуг права громадян мають бути захищені, а механізми нарахувань - прозорими та зрозумілими.