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Червневі платіжки у Києві за січень - нонсенс: омбудсмен звернувся до Кабміну

19:10 17.06.2026 Ср
2 хв
Донарахування за січень, попри перебої в теплопостачанні
aimg Валерія Абабіна
Фото: Кияни отримали додаткові суми за тепло попри перебої з опаленням (Getty Images)

У Києві мешканці скаржаться на донарахування за опалення у платіжках за січень, коли в місті фіксували перебої з теплопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Що сталося з платіжками

Останніми днями кияни повідомляють про додаткові нарахування за опалення у червневих платіжках - зокрема за січень.

Йдеться про період, коли частина столиці залишалася без теплопостачання через наслідки російських обстрілів та перебої в роботі системи опалення.

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Реакція Омбудсмана

За словами Лубінця лише протягом січня-березня до Офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП "Київтеплоенерго" пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ №683.

Дмитро Лубінець звернувся до Олексія Кулеби.

"Я звернувся до Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань та надати споживачам чіткі роз’яснення".

Він вимагає:

  • перевірити правомірність донарахувань
  • надати роз’яснення споживачам
  • оцінити дії комунального підприємства

Лубінець наголосив, що споживачі мають сплачувати лише за фактично отримані послуги.

За словами Омбудсмана, у разі відсутності або неналежного надання послуг права громадян мають бути захищені, а механізми нарахувань - прозорими та зрозумілими.

Нагадаємо, Раніше на цю ситуацію також звернула увагу Юлія Свириденко, вона попросила надати конкретні адреси для перевірки та повідомила, що цим питанням займеться віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

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Дмитро Лубінець