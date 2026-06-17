Июньские счета в Киеве за январь - нонсенс: омбудсмен обратился в Кабмин

Что произошло с счетами

В последние дни киевляне сообщают о дополнительных начислениях за отопление в июньских счетах - в частности, за январь.

Речь идет о периоде, когда часть столицы оставалась без теплоснабжения из-за последствий российских обстрелов и перебоев в работе системы отопления.

Реакция Омбудсмена

По словам Лубинца, только в течение января-марта в Офис поступило более 600 обращений относительно отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению. В то же время КП "Киевтеплоэнерго" объясняет доначисления автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением КМУ № 683.

Дмитрий Лубинец обратился к Алексею Кулебе.

"Я обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе с требованием проверить правомерность таких начислений и предоставить потребителям четкие разъяснения".

Он требует:

проверить правомерность доначислений

предоставить разъяснения потребителям

оценить действия коммунального предприятия

Лубинец подчеркнул, что потребители должны платить только за фактически полученные услуги.

По словам омбудсмена, в случае отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг права граждан должны быть защищены, а механизмы начислений - прозрачными и понятными.