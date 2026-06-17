Червневі платіжки у Києві за січень - нонсенс: омбудсмен звернувся до Кабміну
У Києві мешканці скаржаться на донарахування за опалення у платіжках за січень, коли в місті фіксували перебої з теплопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Що сталося з платіжками
Останніми днями кияни повідомляють про додаткові нарахування за опалення у червневих платіжках - зокрема за січень.
Йдеться про період, коли частина столиці залишалася без теплопостачання через наслідки російських обстрілів та перебої в роботі системи опалення.
Реакція Омбудсмана
За словами Лубінця лише протягом січня-березня до Офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП "Київтеплоенерго" пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ №683.
Дмитро Лубінець звернувся до Олексія Кулеби.
"Я звернувся до Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань та надати споживачам чіткі роз’яснення".
Він вимагає:
- перевірити правомірність донарахувань
- надати роз’яснення споживачам
- оцінити дії комунального підприємства
Лубінець наголосив, що споживачі мають сплачувати лише за фактично отримані послуги.
За словами Омбудсмана, у разі відсутності або неналежного надання послуг права громадян мають бути захищені, а механізми нарахувань - прозорими та зрозумілими.
Нагадаємо, Раніше на цю ситуацію також звернула увагу Юлія Свириденко, вона попросила надати конкретні адреси для перевірки та повідомила, що цим питанням займеться віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.