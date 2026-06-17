ua en ru
Ср, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Червневі платіжки у Києві за січень - нонсенс: омбудсмен звернувся до Кабміну

19:10 17.06.2026 Ср
2 хв
Донарахування за січень, попри перебої в теплопостачанні
aimg Валерія Абабіна
Червневі платіжки у Києві за січень - нонсенс: омбудсмен звернувся до Кабміну Фото: Кияни отримали додаткові суми за тепло попри перебої з опаленням (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві мешканці скаржаться на донарахування за опалення у платіжках за січень, коли в місті фіксували перебої з теплопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Що сталося з платіжками

Останніми днями кияни повідомляють про додаткові нарахування за опалення у червневих платіжках - зокрема за січень.

Йдеться про період, коли частина столиці залишалася без теплопостачання через наслідки російських обстрілів та перебої в роботі системи опалення.

Читайте також: Допомагали столиці повертати тепло і воду взимку: Кличко відзначив комунальників Київщини

Реакція Омбудсмана

За словами Лубінця лише протягом січня-березня до Офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП "Київтеплоенерго" пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ №683.

Дмитро Лубінець звернувся до Олексія Кулеби.

"Я звернувся до Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань та надати споживачам чіткі роз’яснення".

Він вимагає:

  • перевірити правомірність донарахувань
  • надати роз’яснення споживачам
  • оцінити дії комунального підприємства

Лубінець наголосив, що споживачі мають сплачувати лише за фактично отримані послуги.

За словами Омбудсмана, у разі відсутності або неналежного надання послуг права громадян мають бути захищені, а механізми нарахувань - прозорими та зрозумілими.

Нагадаємо, Раніше на цю ситуацію також звернула увагу Юлія Свириденко, вона попросила надати конкретні адреси для перевірки та повідомила, що цим питанням займеться віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дмитро Лубінець
Новини
Генштаб відповів на вкид про "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області
Генштаб відповів на вкид про "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області
Аналітика
Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"