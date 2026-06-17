Июньские счета в Киеве за январь - нонсенс: омбудсмен обратился в Кабмин
В Киеве жители жалуются на доначисления за отопление в счетах за январь, когда в городе наблюдались перебои с теплоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Что произошло с счетами
В последние дни киевляне сообщают о дополнительных начислениях за отопление в июньских счетах - в частности, за январь.
Речь идет о периоде, когда часть столицы оставалась без теплоснабжения из-за последствий российских обстрелов и перебоев в работе системы отопления.
Реакция Омбудсмена
По словам Лубинца, только в течение января-марта в Офис поступило более 600 обращений относительно отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению. В то же время КП "Киевтеплоэнерго" объясняет доначисления автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением КМУ № 683.
Дмитрий Лубинец обратился к Алексею Кулебе.
"Я обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе с требованием проверить правомерность таких начислений и предоставить потребителям четкие разъяснения".
Он требует:
- проверить правомерность доначислений
- предоставить разъяснения потребителям
- оценить действия коммунального предприятия
Лубинец подчеркнул, что потребители должны платить только за фактически полученные услуги.
По словам омбудсмена, в случае отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг права граждан должны быть защищены, а механизмы начислений - прозрачными и понятными.
Напомним, ранее на эту ситуацию также обратила внимание Юлия Свириденко: она попросила предоставить конкретные адреса для проверки и сообщила, что этим вопросом займется вице-премьер-министр Алексей Кулеба.