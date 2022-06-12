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В Чорткове Россия попала в дома, где прятались жители с детьми: видео последствий

Фото: последствия ракетного обстрела Чорткова (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в субботу, 11 июня, запустила по Чорткову Тернопольской области четыре ракеты. Они попали в пятиэтажки, где в это время находились мирные жители с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются. Я благодарю всех спасателей, кто рискуя собственной жизнью освобождал из-под завалов людей", - говорит он.

По словам главы региона, по факту преступления возбуждено уголовное производство по Службе безопасности Украины.

Напомним, вчера, 11 июня в Тернопольской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. После чего стало известно, что в городе Чорткове отключили газ. Причиной тому стали работы по ликвидации последствий взрыва.

Позже стало известно, что в результате вчерашнего ракетного удара по Чорткову Тернопольской области пострадали 22 человека. Среди них также дети.

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Тернопольская область