В Чорткове Россия попала в дома, где прятались жители с детьми: видео последствий

Россия в субботу, 11 июня, запустила по Чорткову Тернопольской области четыре ракеты. Они попали в пятиэтажки, где в это время находились мирные жители с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.