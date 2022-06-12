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У Чорткові Росія поцілила в будинки, де ховались мешканці з дітьми: відео наслідків

Фото: наслідки ракетного обстрілу Чорткова (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Росія у суботу, 11 червня, поцілила по Чорткову Тернопільської області чотирма ракетами. Вони влучили у п’ятиповерхівки, де у цей час перебували мирні жителі з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають. Я дякую усім рятувальникам, хто ризикуючи власним життям визволяв з-під завалів людей", - каже він.

За словами очільника регіону, за фактом злочину порушено кримінальне провадження Службою безпеки України.

Нагадаємо, вчора, 11 червня у Тернопільській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Після чого стало відомо, що в місті Чорткові відключили газ. Причиною тому стали роботи з ліквідації наслідків вибуху.

Пізніше стало відомо, що в результаті вчорашнього ракетного удару по Чорткову Тернопільської області постраждали 22 людини. Серед них також діти.

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Тернопольская область