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"Черный перечень разрушенных городов": Зеленский заявил, что война в Украине хуже Второй мировой

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский оценил масштабы боевых действий и разрушений после агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава государства признался, что общее количество использованных российскими войсками средств поражения невозможно сосчитать. Все они были направлены против украинцев на своей родной земле.

"Можно сказать, что интенсивность и жестокость ведущихся против нас боевых действий вышли на уровень даже выше, чем это было во время Второй мировой войны – наиболее разрушительной войны Европы. Месяц боевых действий, а у нас уже не одно, не два, а целый черный перечень городов, которые разрушены до основания российскими бомбардировками", – заявил Зеленский.

К слову, украинский президент поделился свежими данными о пострадавших от удара по Николаевской ОГА.

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