"Чорний перелік зруйнованих міст": Зеленський заявив, що війна в Україні гірша за Другу світову

Глава держави зізнався, що загальну кількість використаних російськими військами засобів ураження неможливо порахувати. Усі вони були спрямовані проти українців на своїй рідній землі.

"Можна сказати, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти нас вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни – найбільш руйнівної війни Європи. Місяць бойових дій, а у нас вже не одне, не два, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями", – заявив Зеленський.