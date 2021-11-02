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Чернишов: тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 21:02
Чернишов: тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів Фото: міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Умови Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води мають виконуватися у всіх регіонах країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час робочої поїздки до Чернігівської області.

"Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів. Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Умови цього документу мають виконуватися по всій Україні. Чернігів не є винятком. Про це, у тому числі, ми сьогодні спілкувалися, з міським очільником", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

За словами міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, тарифи на централізоване опалення для населення в місті не зростатимуть та залишаться на рівні попереднього опалювального сезону.

Зазначимо, 30 вересня між Кабінетом міністрів, Офісом президента України, НАК "Нафтогаз України", Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, "Асоціацією міст України" та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад був підписаний Меморандум щодо сталого проходження опалювального сезону. Документ передбачає, зокрема:

  • ​​спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб);
  • спрямування субвенції з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року);
  • державою забезпечено одну з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення - 7420 грн за тис. куб. м.

Також нещодавно уряд прийняв рішення, що створює передумови для зняття арештів з рахунків підприємств ТКЕ і дозволяє розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

Як повідомлялося, Чернігів може стати єдиним містом України, де міська влада підвищить ціни на тепло для населення цього опалювального сезону, незважаючи на раніше підписаний Меморандум.

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Олексій Чернишов
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