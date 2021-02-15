Чернышов о свободном рынке газа: это не хаос или безответственность поставщиков

Он отметил, что с августа прошлого года цену на газ устанавливает на правительство, а свободный рынок.

"Свободный рынок газа не означает хаос или безответственность поставщиков, относительно услуг, которые они предоставляют конечному потребителю. Поэтому государство должно контролировать качество предоставления услуг", - заявил Чернышов.

Министр добавил, что розничная стоимость газа в высокий сезон прогнозируемо выросла, и для этого есть объективные факторы.

"Начало 21-го года оказалось намного холоднее 20-го и общий прогноз конца зимы ощутимо выше, чем в три предыдущих теплые зимы. Если проанализировать прошлую зиму, то декабрь-январь-февраль объективно теплее, если сравнить с этим сезоном. Это также весьма существенно влияет на ситуацию, которую мы имеем (относительно тарифов на газ - ред.)", - отметил Чернышов.