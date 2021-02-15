Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників

Він зазначив, що з серпня минулого року ціну на газ встановлює на уряд, а вільний ринок.

"Вільний ринок газу не означає хаос або безвідповідальність постачальників, щодо послуг, які вони надають кінцевому споживачеві. Тому держава має контролювати якість надання послуг", - заявив Чернишов.

Міністр додав, що роздрібна вартість газу у високий сезон прогнозовано зросла, і для цього є об'єктивні фактори.

"Початок 21-го року виявилося набагато холодніше 20-го і загальний прогноз кінця зими відчутно вище, ніж у три попередніх теплі зими. Якщо проаналізувати минулу зиму, то грудень-січень-лютий об'єктивно тепліші, якщо порівняти з цим сезоном. Це також дуже істотно впливає на ситуацію, яку ми маємо (щодо тарифів на газ - ред.)", - зазначив Він.