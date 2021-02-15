Чернышов о свободном рынке газа: это не хаос или безответственность поставщиков

В Украине с 1 августа 2020 года заработал свободный рынок газа для населения. При этом министр регионального развития Алексей Чернышов не считает, что свободный рынок газа означает хаос или безответственность поставщиков.

Об этом Чернышов заявил во время всеукраинского форума "Украина 30".

Он отметил, что с августа прошлого года цену на газ устанавливает на правительство, а свободный рынок.

"Свободный рынок газа не означает хаос или безответственность поставщиков, относительно услуг, которые они предоставляют конечному потребителю. Поэтому государство должно контролировать качество предоставления услуг", - заявил Чернышов.

Министр добавил, что розничная стоимость газа в высокий сезон прогнозируемо выросла, и для этого есть объективные факторы.

"Начало 21-го года оказалось намного холоднее 20-го и общий прогноз конца зимы ощутимо выше, чем в три предыдущих теплые зимы. Если проанализировать прошлую зиму, то декабрь-январь-февраль объективно теплее, если сравнить с этим сезоном. Это также весьма существенно влияет на ситуацию, которую мы имеем (относительно тарифов на газ - ред.)", - отметил Чернышов.