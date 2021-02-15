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Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 10:53
Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників Фото: Олексій Чернишов (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з 1 серпня 2020 року заробив вільний ринок газу для населення. При цьому міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов не вважає, що вільний ринок газу означає хаос або безвідповідальність постачальників.

Про це Він заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30".

Він зазначив, що з серпня минулого року ціну на газ встановлює на уряд, а вільний ринок.

"Вільний ринок газу не означає хаос або безвідповідальність постачальників, щодо послуг, які вони надають кінцевому споживачеві. Тому держава має контролювати якість надання послуг", - заявив Чернишов.

Міністр додав, що роздрібна вартість газу у високий сезон прогнозовано зросла, і для цього є об'єктивні фактори.

"Початок 21-го року виявилося набагато холодніше 20-го і загальний прогноз кінця зими відчутно вище, ніж у три попередніх теплі зими. Якщо проаналізувати минулу зиму, то грудень-січень-лютий об'єктивно тепліші, якщо порівняти з цим сезоном. Це також дуже істотно впливає на ситуацію, яку ми маємо (щодо тарифів на газ - ред.)", - зазначив Він.

Раніше РБК-Україна писало, що майже 30 газопостачальних компаній знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом.

Зазначимо, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

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