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Чернышов: в регионы будет выезжать группа для мониторинга организации мероприятий по преодолению COVID-19

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Киев, Суббота 23 октября 2021 13:12
Чернышов: в регионы будет выезжать группа для мониторинга организации мероприятий по преодолению COVID-19 Фото: министр Алексей Чернышев (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Работу группы, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19, будет возобновлено. Ее участники будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах по реагированию на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

По словам министра, в состав группы войдут специалисты Минрегиона, МВД, Минздрава и Госпродпотребслужби. Такое решение приняли во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Насущные вопросы, которые имеем сегодня, - усиление мер эпидемиологической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидемической угрозы, наращивание темпов вакцинации и возобновление работы группы, которая будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов в отношении COVID-19", - отметил Алексей Чернышев.

Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о внедрении "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей, которое начнет действовать с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года.

Также принято применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Как известно, с сегодняшнего дня "красный" уровень эпидемической опасности начал действовать на территории Сумской области.

Кроме того, с 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно использовать или документ о прививках против COVID-19 или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Ранее министр Алексей Чернышов призвал общины ускорить темпы вакцинации, чтобы преодолеть очередные вызовы пандемии.

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Алексей Чернышов Министерство развития громад и территорий Коронавирус
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