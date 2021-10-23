ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Чернишов: у регіони виїжджатиме група для моніторингу організації заходів щодо подолання COVID-19

Новость на русском →
Київ, Субота 23 жовтня 2021 13:12
Чернишов: у регіони виїжджатиме група для моніторингу організації заходів щодо подолання COVID-19 Фото: міністр Олексій Чернишов (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Роботу групи, яка координуватиме регіони у боротьбі з пандемією COVID-19, буде поновлено. Її учасники виїжджатимуть з метою моніторингу ситуації на місцях щодо реагування на поточні проблеми та виклики, пов’язані з пандемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

За словами міністра, до складу групи увійдуть фахівці Мінрегіону, МВС, МОЗ та Держпродспоживслужби. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Нагальні питання, які маємо сьогодні, - посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на "червоний" рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19", - зазначив Олексій Чернишов.

Комісія ТЕБ та НС також ухвалила рішення щодо впровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей, що почне діяти з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року.

Також ухвалено застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного"рівня епідемічної небезпеки.

Як відомо, відсьогодні "червоний" рівень епідемічної небезпеки почав діяти на території Сумської області.

Крім того, з 21 жовтня набули чинності нові правила перевезення пасажирів між областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування на COVID-19.

Раніше міністр Олексій Чернишов закликав громади прискорити темпи вакцинації, щоб здолати чергові виклики пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Чернишов Міністерство розвитку громад та територій Коронавірус
NEWS
Ще дві області переводять до "червоної" зони карантину
Ще дві області переводять до "червоної" зони карантину
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі