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Чернышов: еще семь областей могут перейти в "красную" зону вслед за Сумской

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Киев, Среда 20 октября 2021 21:05
Чернышов: еще семь областей могут перейти в "красную" зону вслед за Сумской Фото: Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Украине станет на одну "красную" зону больше. С 23 октября карантин усиливается в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook.

"Не нужно ждать "красной" зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации. На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение о переходе Сумской области в "красную" карантинную зону с 23 октября. А Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть в нее уже в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические меры", - заявил Алексей Чернышев.

Как известно, по состоянию на сегодня в "красной" зоне - пять областей. Ситуация продолжает обостряться.

"Сейчас четко понятно, что противостоять тяжелому течению болезни способна вакцинация. 94% госпитализированных пациентов с COVID-19 за неделю в Украине не были привиты. Пожалуйста, не медлите и не испытывайте судьбу. Вакцинируйтесь - берегите себя", - добавил Алексей Чернышов.

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Сумская область Алексей Чернышов Красная зона карантина
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