Чернышов: реформа децентрализации должна быть успешно завершена в кратчайшие сроки

Мероприятие состоялось под председательством президента Владимира Зеленского и при участии главы Офиса президента Андрея Ермака, замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко и представителей местных и региональных властей.

"Уверен, что для всех присутствующих является бесспорным тот факт, что реформа децентрализации является важным приоритетом для нашего государства. Это сложный, политический, организационный процесс, требующий объединения усилий. Хочу поблагодарить президента Владимира Зеленского, правительство и парламент за решительные шаги в продвижении этой реформы. При такой огромной - как внутренней, так и внешней поддержке - нам важно в ближайшее время довести ее до успешного завершения. Однако, чтобы реализовать это, нам необходима и ваша поддержка. Мы рассчитываем, что ассоциации органов местного самоуправления будут активными участниками продвижения этих изменений. А образованный Конгресс местных и региональных властей станет центральной площадкой для согласования позиций всех сторон", - заявил министр Алексей Чернышов.

Глава Минрегиона отметил, что самое важное в контексте реформы децентрализации - это будущие изменения в Конституции и новая редакция закона "О местном самоуправлении в Украине".

Отдельно Алексей Чернышов остановился на теме новой государственной региональной политики, в частности, подчеркнул, что мощный толчок ее развитию дала программа президента "Большая стройка".

В рамках программы за 2020 год были построены и реконструированы сотни школ, детских садов, ЦНАПов, медицинских и спортивных объектов в разных уголках нашей страны. В этом году в рамках программы запланировано еще 500 объектов социальной инфраструктуры.

"Я часто езжу по регионам... и наглядно вижу, как положительно это влияет на качество жизни людей. Власть каждый день передается в общины. И это - исторически важный момент для Украины. Я благодарю народных депутатов, которые первого июня приняли за основу изменения в закон "Об основах государственной региональной политики", - добавил руководитель Министерства развития общин и территорий.

Министр Алексей Чернышов также отметил, что требует скорейшего рассмотрения правительственный законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, в котором предлагается увеличение объема Государственного фонда регионального развития, введения открытой конкуренции между проектами и направления средств ГФРР исключительно на реализацию государственной и региональных стратегий развития.