Чернышев: закон об основах региональной политики создает трехуровневую систему стратегического планирования

Верховная рада поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины " Об основах государственной региональной политики ", которые внедряют трехуровневую систему стратегического планирования: государство - регион - община. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов поблагодарил народных депутатов за поддержку правительственной инициативы.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Этот документ разработан по требованию времени. Успешная реализация реформы децентрализации создала небывалые ранее финансовые и управленческие возможности для местных органов власти. Проектом Закона предусмотрено комплексное совершенствование механизмов реализации государственной региональной политики. Спасибо народным депутатам за поддержку документа", - заявил министр Алексей Чернышов.

Как отмечается на сайте Минрегиона, на заседании парламента документ представил заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря.

"Новая система административно-территориального устройства является очень важной для формирования и реализации обновленной государственной региональной политики, которая на сегодня является одним из приоритетов на повестке дня. Это чрезвычайно важный законопроект в контексте децентрализованной реформы", - заявил Иван Лукеря.

Как известно, проект закона внедряет трехуровневую систему стратегического планирования: государство - регион - община. В результате введения в действие данного документа, все 1469 территориальные общины будут иметь утвержденные стратегии развития.

В то же время законопроектом предлагается создать единую геоинформационную систему (ГИС) мониторинга развития каждой общины и каждого региона.

Кроме того, законопроектом предлагается усовершенствовать финансовое обеспечение государственной региональной политики.

Также документ усиливает роль агентств регионального развития. Предусмотрено, что Агентства становятся важными субъектами региональной политики, смогут оказывать платные услуги, а в создании Агентств смогут участвовать территориальные общины.

Кроме того, в соответствии с проектом вводится новое направление государственной региональной политики - определение и идентификация отдельных типов территорий в регионах, требующих особого внимания со стороны государства, реализацию в них необходимых программ и проектов регионального развития, установление специальных механизмов их государственной поддержки.