Чернишов: реформа децентралізації має бути успішно завершена у найкоротші строки

Захід відбувся під головуванням президента Володимира Зеленського та за участі голови Офісу президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка та представників місцевих і регіональних влад.

"Впевнений, що для всіх присутніх є беззаперечним той факт, що реформа децентралізації є важливим пріоритетом для нашої держави. Це складний, політичний, організаційний процес, який потребує об’єднання зусиль. Хочу подякувати Президенту Володимиру Зеленському, уряду та парламенту за рішучі кроки у просуванні цієї реформи. При такій величезній - як внутрішній, так і зовнішній підтримці - нам важливо найближчим часом довести її до успішного завершення. Проте, аби реалізувати це, нам необхідна й ваша підтримка. Ми розраховуємо, що асоціації органів місцевого самоврядування будуть активними учасниками просування цих змін. А утворений Конгрес місцевих та регіональних влад стане центральним майданчиком для узгодження позицій всіх сторін", - заявив міністр Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону відзначив, що найважливіше у контексті реформи децентралізації - це майбутні зміни до Конституції та нова редакція закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Окремо Олексій Чернишов зупинився на темі нової державної регіональної політики, зокрема, підкреслив, що потужний поштовх її розвитку дала програма президента "Велике будівництво".

В рамках програми за 2020 рік було збудовано та реконструйовано сотні шкіл, дитячих садків, ЦНАПів, медичних та спортивних об'єктів у різних куточках нашої країни. Цьогоріч у межах програми заплановано ще 500 об’єктів соціальної інфраструктури.

"Я часто їжджу регіонами... і наочно бачу, як позитивно це впливає на якість життя людей. Влада кожного дня передається у громади. І це - історично-важливий момент для України. Я дякую народним депутатам, які першого червня прийняли за основу зміни до закону "Про засади державної регіональної політики", - додав керівник Міністерства розвитку громад та територій.

Міністр Олексій Чернишов також зазначив, що якнайшвидшого розгляду потребує Урядовий законопроект щодо змін до Бюджетного кодексу, в якому пропонується збільшення обсягу Державного фонду регіонального розвитку, запровадження відкритої конкуренції між проєктами та спрямування коштів ДФРР виключно на реалізацію державної та регіональних стратегій розвитку.