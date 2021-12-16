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Чернышов: Рада поддержала законопроекты, обеспечивающие фискальные стимулы для индустриальных парков

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 16:05
Чернышов: Рада поддержала законопроекты, обеспечивающие фискальные стимулы для индустриальных парков Фото: министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада приняла в первом чтении два законопроекта №5688 и №5689, предусматривающих ряд фискальных стимулов для инвесторов в индустриальные парки (ИП). В частности, речь идет об освобождении от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирования в развитие инвестиционного проекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook.

"Фискальные стимулы являются одними из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в налоговый и таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослую жизнь для каждой общины. Шагаем к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Законопроект №5688 предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, документ предусматривает:

  • освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет за его реинвестирование в развитие инвестиционного проекта;
  • освобождение от обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования;
  • установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления;
  • установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньше, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления);
  • освобождения от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).

В то же время законопроект № 5689 вносит изменения в Таможенный кодекс Украины - документ призван освободить от налогообложения пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого участниками индустриальных парков для собственного использования.

Отметим, в начале октября этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ЗУ "Об индустриальных парках" (№4416-1). Документ вводит финансовые, инфраструктурные и институционные стимулы.

Как сообщалось, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что сеть из 25 индустриальных парков в Украине создаст более 50 тыс. рабочих мест.

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Алексей Чернышов
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