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Чернышов опроверг слухи о планах возглавить правительство

Автор: РБК-Украина

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов не планирует становиться премьер-министром Украины, если Денис Шмыгаль уйдет в отставку. По его словам, слухи о его возможном премьерстве не соответствуют действительности.

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

"За последний год работы я привык к тому, что слухи могут преобладать над объективной реальностью. Сейчас я работаю министром развития общин и территорий Украины. У нас много амбициозных целей, есть качественные результаты и достижения", - отметил Чернышов.

Он также отметил, что в том, что именно он подписывал меморандум о цене на газ с мэрами городов, нет никакого дополнительного месседжа.

"Денис Анатольевич (Шмыгаль, - ред.), если не ошибаюсь, в этот день уезжал в командировку. Был риск, что подписание меморандума совпадет по времени с его отъездом, поэтому правительство уполномочило меня и исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко подписать его", - добавил Чернышов.

Напомним, ранее этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у него нет амбиций стать премьер-министром Украины.

А в декабре источники РБК-Украина утверждали, что следующим премьером может стать и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

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