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Чернишов спростував чутки про плани очолити уряд

Автор: РБК-Україна

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов не планує ставати прем'єр-міністром України, якщо Денис Шмигаль піде у відставку. За його словами, чутки про його можливе прем'єрство не відповідають дійсності.

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua.

"За останній рік роботи я звик до того, що чутки можуть переважати над об'єктивною реальністю. Зараз я працюю міністром розвитку громад і територій України. У нас багато амбітних цілей, є якісні результати і досягнення", - зазначив Чернишов.

Він також зазначив, що в тому, що саме він підписував меморандум про ціну на газ з мерами міст, немає ніякого додаткового меседжу.

"Денис Анатолійович (Шмигаль, - ред.), якщо не помиляюся, в цей день їхав у відрядження. Був ризик, що підписання меморандуму співпаде за часом з його від'їздом, тому уряд уповноважив мене і виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка підписати його", - додав Чернишов.

Нагадаємо, раніше цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у нього немає амбіцій стати прем'єр-міністром України.

А в грудні джерела РБК-Україна стверджували, що наступним прем'єром може стати в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

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