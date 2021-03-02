Чернишов спростував чутки про плани очолити уряд

"За останній рік роботи я звик до того, що чутки можуть переважати над об'єктивною реальністю. Зараз я працюю міністром розвитку громад і територій України. У нас багато амбітних цілей, є якісні результати і досягнення", - зазначив Чернишов.

Він також зазначив, що в тому, що саме він підписував меморандум про ціну на газ з мерами міст, немає ніякого додаткового меседжу.

"Денис Анатолійович (Шмигаль, - ред.), якщо не помиляюся, в цей день їхав у відрядження. Був ризик, що підписання меморандуму співпаде за часом з його від'їздом, тому уряд уповноважив мене і виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка підписати його", - додав Чернишов.