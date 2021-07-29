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Чернышов назвал главные задачи для завершения реформы децентрализации

Автор: Наталия Гурковская

Определены шесть приоритетных задач по законодательному обеспечению реформы децентрализации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

"Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон - начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления", - отметил Алексей Чернышов.

Речь идет о следующих задачах:

  • разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти;
  • переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа;
  • совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин;
  • укрепление муниципальной службы;
  • совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения;
  • определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства.

"Закрепление изменений в Основном законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации.

Напомним, ранее Алексей Чернышов сообщил, что послы стран "Большой семерки" поздравили успех Украины в объединении теробщин и отметили, что это является примером способности реализовывать реформы.

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Министерство регионального развития и строительстваАлексей ЧернышовДецентрализация в Украине