Чернышов назвал главные задачи для завершения реформы децентрализации

Определены шесть приоритетных задач по законодательному обеспечению реформы децентрализации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.
"Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон - начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления", - отметил Алексей Чернышов.
Речь идет о следующих задачах:
"Закрепление изменений в Основном законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", - подчеркнул Алексей Чернышов.
Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации.
Напомним, ранее Алексей Чернышов сообщил, что послы стран "Большой семерки" поздравили успех Украины в объединении теробщин и отметили, что это является примером способности реализовывать реформы.