Чернышов назвал главные задачи для завершения реформы децентрализации

"Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон - начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления", - отметил Алексей Чернышов.

Речь идет о следующих задачах:

разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти;

переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа;

совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин;

укрепление муниципальной службы;

совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения;

определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства.

"Закрепление изменений в Основном законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации.