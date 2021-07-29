Чернишов назвав головні завдання для завершення реформи децентралізації

"Подальше реформування місцевого самоврядування вимагає конституційних змін. Ми визначили шість основних завдань з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у межах Конституції. Після внесення відповідних змін в Основний закон - розпочнеться новий етап законотворчої роботи для імплементації нашого законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування", - зазначив Олексій Чернишов.

Йдеться про такі завдання:

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу;

удосконалення форм міжмуніципального співробітництва громад;

зміцнення муніципальної служби;

удосконалення форми залучення жителів до прийняття управлінських рішень місцевого значення;

визначення порядку розв’язання питань адміністративно-територіального устрою.

"Закріплення змін в Основному Законі дозволить затвердити всі попередні досягнення, а також забезпечить невідворотність реформи на місцях", - підкреслив Олексій Чернишов.

Також міністр резюмував, що виконання цих завдань сприятиме успішному завершенню реформи децентралізації.