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Чернышов: Кабмин поддержал законопроект о внедрении ВІМ-технологий в строительстве

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 19:42
Чернышов: Кабмин поддержал законопроект о внедрении ВІМ-технологий в строительстве Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий внедрение технологий информационного моделирования (ВІМ-технологий) в строительстве. Нововведения позволяют синхронизировать процесс строительства между его участниками, повысить качество контроля работ на всех этапах, а также рациональнее использовать ресурсы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook.

Это - один из шагов комплексной реформы сферы градостроительства.

"Применение BIM-технологий в строительстве позволит отойти от устаревших, забюрократизированных производственных процессов и дублирования работ. Это метод управления всем жизненным циклом объекта на основе его цифровых, физических и функциональных характеристик. В результате мы получим высшее качество контроля работ на всех этапах, снижение стоимости строительства и повышение его безопасности", - отметил Алексей Чернышов.

Глава Минрегиона также подчеркнул, что применение BIM-технологий - один из инструментов комплексной цифровой трансформации всей строительной отрасли.

Отметим, разработанный Минрегионом законопроект призван внести изменения в законы Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об архитектурной деятельности", "О публичных закупках" и "О строительных нормах". В частности, относительно:

  • введения в законодательство новых понятий, связанных с применением BIM-технологий;
  • предоставления полномочий по утверждению подзаконных актов, необходимых для постепенного перехода к проектированию объектов с учетом стоимости их жизненного цикла на этапе проектирования и строительства;
  • введения через пять лет после вступления закона в силу обязательного использования ВІМ-технологий при строительстве отдельных объектов за счет государственных средств.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что Кабмин утвердил разработанную Минрегионом Концепцию внедрения технологий строительного информационного моделирования (ВІМ-технологий) в Украине, а также план мероприятий по ее реализации.

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Алексей Чернышов
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