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Чернишов: уряд підтримав законопроект щодо впровадження ВІМ-технологій у будівництві

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 19:42
Чернишов: уряд підтримав законопроект щодо впровадження ВІМ-технологій у будівництві Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд підтримав законопроект, який передбачає впровадження технологій інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) у будівництві. Нововведення дозволять синхронізувати процес будівництва між його учасниками, підвищити якість контролю робіт на всіх етапах, а також раціональніше використовувати ресурси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook.

Це - один з кроків комплексної реформи сфери містобудування.

"Застосування BIM-технологій у будівництві дозволить відійти від застарілих, забюрократизованих виробничих процесів та дублювання робіт. Це - метод управління всім життєвим циклом об’єкта на основі його цифрових, фізичних та функціональних характеристик. У результаті ми отримаємо вищу якість контролю робіт на всіх етапах, зниження вартості будівництва та підвищення його безпечності", - зазначив Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону також наголосив, що застосування BIM-технологій - один із інструментів комплексної цифрової трансформації всієї будівельної галузі.

Зазначимо, розроблений Мінрегіоном законопроект покликаний внести зміни до законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про публічні закупівлі" та "Про будівельні норми". Зокрема, щодо:

  • запровадження у законодавство нових понять, пов’язаних із застосуванням BIM-технологій;
  • надання повноважень щодо затвердження підзаконних актів, необхідних для поступового переходу до проєктування об’єктів із врахуванням вартості їхнього життєвого циклу вже на етапі проектування та будівництва;
  • запровадження через п’ять років після набуття чинності закону обов’язкового використання ВІМ-технологій під час будівництві окремих об’єктів за рахунок державних коштів.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що уряд затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, а також план заходів з її реалізації.

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Олексій Чернишов
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