Чернышов: индустриальные парки - мировой пример привлечения иностранного капитала для экономразвития

"Безусловно, индустриальные парки являются типичным мировым примером привлечения иностранного капитала. Развитие сети таких парков будет способствовать созданию новых рабочих мест. А это - уплата налогов и развитие регионов. Сейчас цель в ближайшие три года создать инфраструктуру для сети из 25 индустриальных парков на территории нашей страны. Наша задача - привлечение инвестиций в каждый регион", - отметил Алексей Чернышов.

Также министр отметил необходимость развития инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Это будет фокусом работы в следующем году, в том числе - и развитие индустриальных парков на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей. Таким образом, государство фактически будет инвестировать в сети, дороги в этих регионах и т.д.", - подчеркнул глава Минрегиона.

По словам министра, для эффективного развития индустриальных парков, необходимо также создать систему фискальных стимулов, работа в этом направлении продолжается. Сейчас зарегистрированы два законопроекта, направленные на обеспечение налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков.