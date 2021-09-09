Чернишов: індустріальні парки є світовим прикладом залучення іноземного капіталу для економрозвитку

"Безумовно, індустріальні парки є типовим світовим прикладом залучення іноземного капіталу. Розбудова мережі таких парків сприятиме створенню нових робочих місць. А це - сплата податків та розвиток регіонів. Наразі мета в найближчі три роки створити інфраструктуру для мережі з 25 індустріальних парків на території нашої країни. Наше завдання - залучення інвестицій у кожен регіон", - зазначив Олексій Чернишов.

Також міністр наголосив на необхідності розвитку інфраструктури на територіях Донецької та Луганської областей.

"Це буде фокусом роботи в наступному році, у тому числі – розбудова та розвиток індустріальних парків на підконтрольній Уряду України території Донецької та Луганської областей. Таким чином, держава фактично інвестуватиме в мережі, дороги у цих регіонах тощо", - підкреслив очільник Мінрегіону.

За словами міністра, для ефективного розвитку індустріальних парків, необхідно також створити систему фіскальних стимулів, робота в цьому напрямку триває. Наразі зареєстровані два законопроєкти, які направлені на забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків.