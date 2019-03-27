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Черныш указал в е-декларации более полумиллиона гривен дохода

Новости » Политика    27.03.2019 - 12:02
Черныш указал в е-декларации более полумиллиона гривен дохода
Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

В частности, министр задекларировал 614 тыс. 794 гривен зарплаты

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш подал электронную декларацию за 2018 год, в которой указал 615 163 гривен доходов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на документ.

Указано, что министр в прошлом году задекларировал 614 тыс. 794 гривен зарплаты и проценты от вклада в банке - 369 гривен, а его супруга Янина Черныш указала 306 тысяч 305 гривен доходов. Также Черныш имеет 296 тыс. 254 гривен на счетах в банках, а также 95 тыс. долларов и 34 тыс. евро наличных средств, у жены - 17 тыс. 644 гривен на счетах в банках.

В декларации зафиксировано также наличие квартиры в Киеве площадью 82 кв. м, 50% другой квартиры в Киеве общей площадью 73,6 кв. м. и квартиру в Александрии (Кировоградская область) площадью 51,1 кв. м в совместной собственности с Владиславом Чернышем, Олегом Чернышем и Инной Черныш, а также паркоместо в подземном паркинге в Киеве площадью 12,2 кв. м. В е-декларации указана и квартира в Киеве площадью 93,9 кв. м, на которую, согласно договору купли-продажи, потрачено 2 млн 210 тыс. 541 гривен. Право на нее Черныш приобрел в ноябре 2018 года.

Глава МинВОТ задекларировал автомобиль Mercedes-Benz ML350 2008 года выпуска, а его жена Янина - автомобиль Chevrolet AVEO 2015 года выпуска.

Указано, что Янина Черныш имеет акции в ПАО "Волчанский агрегатный завод" на 18 тыс. 155 гривен и 22,83%-ю долю в ООО "Компания Оптима Плюс" на 488 тыс. 750 гривен.

Напомним, Черныш задекларировал свыше 500 тыс. гривен дохода за 2017 год. Тогда министр указал в декларации 504 458 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы, а также 375 гривен процентов от вкладов в банке.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2018-го Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) анонсировало полную проверку е-деклараций президента Украины Петра Порошенко за 2017 год и топ-чиновников, среди которых и Вадим Черныш.

Порошенко задекларировал еще почти 32 млн гривен дохода Председатель Черниговской ОГА Кулич задекларировал почти 36 млн гривен дохода за 2017 год
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Темы: Электронные декларации чиновников
Новости Украины Декларации о доходахВадим Черныш
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