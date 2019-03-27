Черниш вказав у е-декларації понад півмільйона гривень доходу

Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Зокрема, міністр задекларував 614 тис. 794 гривень зарплати

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш подав електронну декларацію за 2018 рік, у якій вказав 615 163 гривень доходів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на документ.

Зазначено, що міністр у минулому році задекларував 614 тис. 794 гривень зарплати і відсотки від вкладу в банку - 369 гривень, а його дружина Яніна Черниш вказала 306 тисяч 305 гривень доходів. Також Черниш має 296 тис. 254 гривень на рахунках у банках, а також 95 тис. доларів і 34 тис. євро готівки, у дружини - 17 тис. 644 гривень на рахунках у банках.

У декларації зафіксовано також наявність квартири в Києві площею 82 кв. м, 50% іншої квартири в Києві загальною площею 73,6 кв. м. і квартиру в Олександрії (Кіровоградська область) площею 51,1 кв. м у спільній власності з Владиславом Чернишом, Олегом Чернишом і Інною Черниш, а також паркомісце у підземному паркінгу в Києві площею 12,2 кв. м. У е-декларації вказана і квартира в Києві площею 93,9 кв. м, на яку, згідно з договором купівлі-продажу, витрачено 2 млн 210 тис. 541 гривень. Право на неї Черниш придбав у листопаді 2018 року.

Глава МінВОТ задекларував автомобіль Mercedes-Benz ML350 2008 року випуску, а його дружина Яніна - автомобіль Chevrolet AVEO 2015 року випуску.

Зазначено, що Яніна Черниш має акції у ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" на 18 тис. 155 гривень і 22,83% -у частку в ТОВ "Компанія Оптима Плюс" на 488 тис. 750 гривень.

Нагадаємо, Черниш задекларував понад 500 тис. гривень доходу за 2017 рік. Тоді міністр вказав у декларації 504 458 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи, а також 375 гривень відсотків від вкладів у банку.

Як писало РБК-Україна, в квітні 2018-го Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) анонсувало повну перевірку е-декларацій президента України Петра Порошенка за 2017 рік і топ-чиновників, серед яких і Вадим Черниш.