Черныш рассказал об экологических угрозах населению Донбасса

Министр рассказал о возможных последствиях затопления шахты "Золотое"

Затопление шахты "Золотое", которая находится в Золотом на контролируемой территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса. Об этом на презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть большая нагрузка на экологию. Происходит затопления шахт, продолжается химическое загрязнение и разрушение промышленных объектов. Прекращается откачивание подземных вод, и нельзя предсказать, где вода может выйти. Это может привести к разрушению зданий и сооружений. На некоторых территориях есть просадки грунтов почти на 25 см", - отметил Черныш.

Он также добавил, что на откачку воды на шахте "Золотое" выделили более 130 млн гривен. В противном случае вопрос потери и загрязнения воды создаст угрозу для местного населения.

"ДФС (Донецкая фильтровальная станция, - ред.) не только фильтровальная, а и насосная станция. От нее зависит почти все. Вопрос расчета за воду, потери воды, загрязнение воды - все это создает угрозу для местного населения", - добавил Черныш.

Напомним, ранее сообщалось, что полное затопление шахт на Донбассе может привести к радиационной катастрофе.