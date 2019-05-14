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Черныш о паспортах на Донбассе: РФ хочет получить рабочую силу

Новости » Общество    14.05.2019 - 02:02
Черныш о паспортах на Донбассе: РФ хочет получить рабочую силу
Фото: Вадим Черныш (nato.int)

По мнению министра, российское гражданство жителей ОРДЛО поможет решить демографическую проблему в РФ

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что РФ рассчитывает на получение квалификационной рабочей силы путем упрощения выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом Черныш написал в своем Twitter.

По мнению министра, в РФ существует демографическая проблема, а шаг по упрощению выдачи паспортов является частью нацбезопасности.

"Провал во определенных демографических показателях нуждается квалификационной рабочей силы. РФ не рассчитывает на пенсионеров, которые не будут строить там новую жизнь. И даже до агрессии РФ 75-80% населения Донбасса не покидало его границ. Расчет России на людей,которые хотят найти работу, - думают это поможет в демографической проблеме", - написал Черныш.

По словам министра, людей из привычной среды отбирают и "промывают" им мозги "русским миром".

"Они более активны, чем местные, если с ними"правильно"работают, стимулируют. Для России это ресурс выполнять "черную работу", - добавил Черныш.

Черныш о паспортах на Донбассе: РФ хочет получить рабочую силуОтметим, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

РБК-Украина писало, что в Министерстве обороны Украины заявили, что российское командование приказало боевикам ОРДЛО обязательно получить гражданство Российской Федерации.

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