Черниш про паспорти на Донбасі: РФ хоче отримати робочу силу

Фото: Вадим Черниш (nato.int)

На думку міністра, російське громадянство жителів ОРДЛО допоможе вирішити демографічну проблему в РФ

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що РФ розраховує на отримання кваліфікаційної робочої сили шляхом спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу. Про це Черниш написав у своєму Twitter.

На думку міністра, у РФ існує демографічна проблема, а крок по спрощенню видачі паспортів є частиною нацбезпеки.

"Провал по певних демографічних показниках потребує кваліфікаційної робочої сили. РФ не розраховує на пенсіонерів, які не будуватимуть там нове життя. І навіть до агресії РФ 75-80% населення Донбасу не полишало його меж. Розрахунок Росії на людей,які хочуть знайти роботу, - думають це допоможе у демографічній проблемі", - написав Черниш.

За словами міністра, людей із звичного середовища відбирають і "промивають" їм мізки "рускім міром".

"Вони активніші, ніж місцеві, якщо з ними"правильно"працюють,стимулюють. Для Росії це ресурс виконувати "чорну роботу", - додав Черниш.

Зазначимо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

РБК-Україна писало, що у Міністерстві оборони України заявили, що російське командування наказало бойовикам ОРДЛО обов'язково отримати громадянство Російської Федерації.