Над Черным морем подняли истребители РФ для перехвата самолетов США

Сегодня, 29 июня, российские истребители Су-27 поднялись в воздух, чтобы перехватить два самолета Соединенных Штатов над Черным морем. Российские самолеты входят в состав дежурных сил из противовоздушной обороны Южного военного округа.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата патрульного самолета P-8A Poseidon военно-морских сил США. Также они обнаружили и взяли на сопровождение американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Напомним, американские истребители F-22 27 июня перехватили четыре российских самолета в зоне оборонного определение у Аляски.

Кроме того, 24 июня американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.