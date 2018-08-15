Над Черным морем британские истребители перехватили российские бомбардировщики

Операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии

Над Черным морем 13 августа британские истребители, которые были дислоцированы в Румынии, перехватили шесть бомбардировщиков Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает Agerpres.

Отмечается, что истребители Typhoon поднялись с румынской базы Михаил Когалничану из-за сообщения о присутствии над Черным морем неподалеку от границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24, направлявшихся к временно оккупированному РФ Крыму.

Один из пилотов рассказал, что перед взлетом их предупредили о внушительной воздушной активности россиян, которая наблюдалась в течение ночи.

"Операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО", - отметили в британских военно-воздушных силах.

Отметим, Королевские воздушные силы Британии с 2014 года осуществляют миссию в Румынии, которая является частью мероприятий по поддержанию безопасности НАТО.

Напомним, что 26 июля британские истребители Typhoon перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Черным морем. Вероятно, бомбардировщик направлялся на запад в сторону воздушного пространства НАТО.