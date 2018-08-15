Над Чорним морем британські винищувачі перехопили російські бомбардувальники

Операція відбувалася у рамках місії НАТО щодо стримування російської агресії

Над Чорним морем 13 серпня британські винищувачі, які були дислоковані у Румунії, перехопили шість бомбардувальників Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє Agerpres.

Зазначається, що винищувачі Typhoon піднялися з румунської бази Міхаїл Когалнічану через повідомлення про присутність над Чорним морем неподалік кордонів НАТО шести російських бомбардувальників Су-24, які прямували до тимчасово окупованого РФ Криму.

Один з пілотів розповів, що перед зльотом їх попередили про значну повітряну активність росіян, яка спостерігалася протягом ночі.

"Операція відбувалась у рамках місії НАТО щодо стримування російської агресії, підтримки румунських союзників та виконання Британією зобов’язань у рамках НАТО", - зазначили у британських військово-повітряних силах.

Зазначимо, Королівські повітряні сили Британії з 2014 року здійснюють місію в Румунії, яка є частиною заходів із підтримки безпеки НАТО.

Нагадаємо, що 26 липня британські винищувачі Typhoon прехопили російський бомбардувальник Су-24 над Чорним морем. Ймовірно, бомбардувальник прямував на захід у бік повітряного простору НАТО.