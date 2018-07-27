Британські винищувачі перехопили бомбардувальник РФ над Чорним морем

Російський Су-24 прямував у бік повітряного простору НАТО

Два британські винищувачі Typhoon 26 липня піднялися в небо з бази в Румунії для перехоплення російського бомбардувальника Су-24 над Чорним морем. Про це повідомили в Королівських повітряних силах Великої Британії, передає "Радіо Свобода".

"Ймовірно бомбардувальник прямував на захід у бік повітряного простору НАТО", - розповіли військові.

Вони повідомили, що російський літак не увійшов до повітряного простору НАТО, однак британські винищувачі отримали наказ патрулювати небо протягом короткого періоду часу.

Зазначимо, Королівські повітряні сили Британії з 2014 року здійснюють місію в Румунії, яка є частиною заходів із підтримки безпеки НАТО.

Нагадаємо, станом на 17 липня військові російські літаки були зафіксовані у міжнародному повітряному просторі над Балтикою шість разів за тиждень. Серед літаків РФ були військово-транспортні, а також винищувачі і бомбардувальник "Іл-22", частина з них летіли з вимкненими транспондерами.